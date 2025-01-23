В Уфе обсудили новшества, связанные с оформлением недвижимости

В Уфе обсудили новшества, связанные с оформлением недвижимости, которые вступают в силу 1 марта. Совещание организовал Росреестр республики. В нем приняли участие свыше 50 представителей крупных строительных компаний и финансовых учреждений.

Согласно новым правилам, юридические лица смогут подавать заявления на государственный кадастровый учет и регистрацию прав только в электронном формате. Это исключит работу с бумажными документами и ускорит процесс получения госуслуг. В настоящее время 85 процентов заявлений уже подаются в цифровом виде. С марта этот показатель должен достичь 100%. Документы в бумажном формате после указанной даты возвратят без рассмотрения. Кроме этого, закон вводит новые требования для застройщиков, обязывая их регистрировать права дольщиков после передачи квартир в новостройках в течение 30 рабочих дней.