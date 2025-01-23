Приветливые люди, но сложные имена: жительница Беларуси приехала работать в Уфу

Молодой специалист из Беларуси покоряет Башкортостан. Жажда приключений и желание карьерного роста привели Екатерину Ракуть в одну из производственных компаний республики. По образованию девушка инженер по сертификации, несколько лет отработала в Минске и переехала в Уфу. Как молодой специалист осваивается на башкирской земле?
Измерительные приборы, детали и чертежи. Разобраться что к чему для Екатерины несложно. Особенно когда рядом хорошие наставники. Несмотря на большой выбор вакансий, свой карьерный путь девушка решила продолжать в Башкортостане и пару месяцев назад переехала из Минска в Уфу.
К слову, сама организация тоже тесно сотрудничает с химическими предприятиями Беларуси. Компания более 20 лет на рынке, здесь производят высокотехнологичное оборудование, которое необходимо в автомобильной, нефтегазовой, химической промышленности, атомной и тепловой энергетике, металлургии, машино- и судостроении. В 2023 году предприятие получило помощь от республики в реализации инвестпроекта по расширению.
Сейчас Екатерина занимает должность контролера ОТК, но это только пока. В компании ведется кропотливая работа по взращиванию опытных специалистов. Внедряется и практика релокации. К слову, Екатерина – первая иностранная гражданка, работающая на предприятии. Благодаря помощи коллег трудностей в адаптации у девушки не возникло, хотя, признается, кое-что ей дается с трудом.
Так две дружественные республики стали еще ближе благодаря молодым специалистам. И тесное сотрудничество Беларуси и Башкортостана продолжится. Пенсионеры одной республики будут путешествовать в другую по программе «Башкирское долголетие», зубры из Беловежской Пущи – увеличивать потомство в природном парке «Мурадымовское ущелье», а предприятия – обмениваться знаниями, ресурсами и специалистами.