Приветливые люди, но сложные имена: жительница Беларуси приехала работать в Уфу

Молодой специалист из Беларуси покоряет Башкортостан. Жажда приключений и желание карьерного роста привели Екатерину Ракуть в одну из производственных компаний республики. По образованию девушка инженер по сертификации, несколько лет отработала в Минске и переехала в Уфу. Как молодой специалист осваивается на башкирской земле?

Измерительные приборы, детали и чертежи. Разобраться что к чему для Екатерины несложно. Особенно когда рядом хорошие наставники. Несмотря на большой выбор вакансий, свой карьерный путь девушка решила продолжать в Башкортостане и пару месяцев назад переехала из Минска в Уфу.

Он на слуху в Республике Беларусь, так как в последнее время у нас тесное сотрудничество между двумя республиками. Поэтому выбор был именно Башкортостан. Также очень удобно домой добираться. Прямые рейсы – 2,5 часа и ты дома. А также у вас очень красивая природа, зима настоящая. Здесь очень приветливые люди, которые помогают и поддерживают во всем, объясняют, рассказывают. В этом плане все хорошо, как руководство, так и сотрудники всегда идут навстречу. Екатерина Ракуть, контролёр ОТК производственной компании ООО «Витцеман»

К слову, сама организация тоже тесно сотрудничает с химическими предприятиями Беларуси. Компания более 20 лет на рынке, здесь производят высокотехнологичное оборудование, которое необходимо в автомобильной, нефтегазовой, химической промышленности, атомной и тепловой энергетике, металлургии, машино- и судостроении. В 2023 году предприятие получило помощь от республики в реализации инвестпроекта по расширению.

Сейчас Екатерина занимает должность контролера ОТК, но это только пока. В компании ведется кропотливая работа по взращиванию опытных специалистов. Внедряется и практика релокации. К слову, Екатерина – первая иностранная гражданка, работающая на предприятии. Благодаря помощи коллег трудностей в адаптации у девушки не возникло, хотя, признается, кое-что ей дается с трудом.

Есть трудности в башкирских именах. Они у вас очень красивые, но очень сложные в произношении для меня. В масштабе я не загадываю, точно знаю, что пару лет я хочу побыть здесь, потому что знаю, что я могу дать предприятию и что предприятие может дать мне в ответ. А дальше посмотрим. Екатерина Ракуть, контролёр ОТК производственной компании ООО «Витцеман»