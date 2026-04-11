В Уфе лихач на «Mercedes» проехал на красный по встречке

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы в ходе мониторинга социальных сетей выявили факт грубого нарушения ПДД. Внимание инспекторов привлекла видеозапись, на которой водитель автомобиля «Mercedes» проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего продолжает движение по полосе встречного направления.

Личность нарушителя была установлена в короткие сроки. В отношении водителя составлены административные материалы сразу по трем статьям. Мужчине вменяется выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, а также проезд на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, в ходе проверки технического состояния автомобиля выявлено несоответствие светопропускания стекол установленным требованиям.