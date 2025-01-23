В Уфе подвели итоги Года заботы о людях с ОВЗ

В уфимских парках появятся специализированные игровые площадки для особенных детей, а общественный транспорт планируют оборудовать звуковым сигналом открытия дверей для слепых и слабовидящих пассажиров. Радий Хабиров провёл заседание Координационного совета по делам инвалидов, на котором подвели итоги Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

Глава Башкортостана отметил, что в регионе внедряются новые меры поддержки инвалидов, расширяется перечень предоставляемых им услуг. Также в прошлом году в Уфе открылся детский образовательно-реабилитационный центр «Салют», в котором будут учиться и укреплять здоровье особенные детишки со всей республики. В Уфе запустили и социальное такси для маломобильных граждан.

В этом году планируем открыть новый корпус геронтологического центра «Именлек». Более чем на 50 мест увеличим места для оказания таким людям помощи в условиях круглосуточного пребывания. В целом будем на базе центра повышать качество работы с пожилыми, маломобильными гражданами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также призвал власти всех уровней, общественные организации и социально ориентированный бизнес объединить усилия в создании доступной среды для инвалидов, обеспечить равные возможности для всех.