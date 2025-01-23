В Уфе подвели итоги Года заботы о людях с ОВЗ

В уфимских парках появятся специализированные игровые площадки для особенных детей, а общественный транспорт планируют оборудовать звуковым сигналом открытия дверей для слепых и слабовидящих пассажиров. Радий Хабиров провёл заседание Координационного совета по делам инвалидов, на котором подвели итоги Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.
Глава Башкортостана отметил, что в регионе внедряются новые меры поддержки инвалидов, расширяется перечень предоставляемых им услуг. Также в прошлом году в Уфе открылся детский образовательно-реабилитационный центр «Салют», в котором будут учиться и укреплять здоровье особенные детишки со всей республики. В Уфе запустили и социальное такси для маломобильных граждан.
Радий Хабиров также призвал власти всех уровней, общественные организации и социально ориентированный бизнес объединить усилия в создании доступной среды для инвалидов, обеспечить равные возможности для всех.
В Год поддержки участников специальной военной операции и их семей также уделят особое внимание их медицинской, психологической, социальной реабилитации, последующему трудоустройству. Глава Башкортостана также объявил об учреждении региональной премии «Золотое сердце» за лучшие инклюзивные практики бизнеса.