Башкирия попала в топ-10 лучших регионов по качеству жизни

Башкирия продолжает улучшать свои позиции в рейтинге АСИ по качеству жизни. Если в 2021 году республика занимала 40-е место, а в 2022 году поднялась до 25-го, то на 2024 год она впервые пробилась в число 20 ведущих регионов.
Теперь, по итогам 2024 года, Башкирия заняла место среди десятки лучших регионов страны по качеству жизни. Об этом сообщил Радий Хабиров. Результаты ежегодного рейтинга были представлены президенту России Владимиру Путину генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.
Фото: сайт АСИ.