Башкирия попала в топ-10 лучших регионов по качеству жизни

Башкирия продолжает улучшать свои позиции в рейтинге АСИ по качеству жизни. Если в 2021 году республика занимала 40-е место, а в 2022 году поднялась до 25-го, то на 2024 год она впервые пробилась в число 20 ведущих регионов.

Фото №1 - Башкирия попала в топ-10 лучших регионов по качеству жизни

Теперь, по итогам 2024 года, Башкирия заняла место среди десятки лучших регионов страны по качеству жизни. Об этом сообщил Радий Хабиров. Результаты ежегодного рейтинга были представлены президенту России Владимиру Путину генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

По итогам 2021 года мы были в нём 40-ми, 2022-го — 25-ми. В прошлом году впервые вошли в число 20 лучших регионов, теперь — в десятке. Это очень хорошая динамика. Постепенно, шаг за шагом мы решаем наши проблемы, несмотря на сложные времена. Есть куда стремиться, и главное, что мы знаем, в каком направлении будем двигаться дальше.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Согласно результатам опросов граждан, статистических и геоаналитических данных десятку лучших регионов по качеству жизни возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, поднялась на две позиции. Далее — Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Сахалинская, Тульская, Нижегородская области и Республика Башкортостан.

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив

Фото: сайт АСИ.

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