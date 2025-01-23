Башкирия попала в топ-10 лучших регионов по качеству жизни

По итогам 2021 года мы были в нём 40-ми, 2022-го — 25-ми. В прошлом году впервые вошли в число 20 лучших регионов, теперь — в десятке. Это очень хорошая динамика. Постепенно, шаг за шагом мы решаем наши проблемы, несмотря на сложные времена. Есть куда стремиться, и главное, что мы знаем, в каком направлении будем двигаться дальше.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан