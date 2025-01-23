В Башкирии в селе Староянтузово запустили новую блочную котельную

Новую блочную котельную запустили в селе Староянтузово Дюртюлинского района. Теперь она обеспечивает теплом местный детский сад, школу, поликлинику и ещё семь социальных объектов. Строительство велось с учетом всех современных стандартов и требований, включая и экологичность процесса выработки тепла.
По-другому на новом объекте быть и не может. Хотя совсем недавно бороться с протечками и перебоями в старой котельной приходилось регулярно. Она не справлялась со своими задачами, к тому же находилась в соседнем селе.
Теплотрасса также требовала обновлений, поэтому вопрос реконструкции стоял остро. Теперь оператор Энглис Камалов только наблюдает за автоматизированными процессами, ничуть не сомневается в надежности оборудования.
Поддержка башкирских нефтяников обеспечила не только строительство новой котельной, но и замену тепловой сети. Отопление и горячая вода пошли уже по новым трубам, обеспечивая теплом и горячей водой 10 социальных объектов села. Проект реализован «Башнефтью» в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством Башкортостана.
Одним из объектов снабжения теплом стала местная школа, где учатся более 120 детей. Частые перебои мешали учебному процессу. Теперь школьники осваивают программу в тепле и комфорте.
За последние пять лет башкирские нефтяники поддержали более 300 социальных проектов в 49 районах и городах республики. Так, только в Дюртюлинском районе с 2017 года было возведено и реконструировано порядка 10 крупных объектов. Среди них капитальный ремонт улицы Ленина в городе Дюртюли, местного Дома культуры, молодежного центра и других объектов района.