В Башкирии в селе Староянтузово запустили новую блочную котельную

Новую блочную котельную запустили в селе Староянтузово Дюртюлинского района. Теперь она обеспечивает теплом местный детский сад, школу, поликлинику и ещё семь социальных объектов. Строительство велось с учетом всех современных стандартов и требований, включая и экологичность процесса выработки тепла.

По-другому на новом объекте быть и не может. Хотя совсем недавно бороться с протечками и перебоями в старой котельной приходилось регулярно. Она не справлялась со своими задачами, к тому же находилась в соседнем селе.

Теплотрасса также требовала обновлений, поэтому вопрос реконструкции стоял остро. Теперь оператор Энглис Камалов только наблюдает за автоматизированными процессами, ничуть не сомневается в надежности оборудования.

Перебои были из-за чего, потому что она старая, трасса дырявая везде. Потерь было много очень, 12 кубов за сутки. 12 тонн воды уходило. А сейчас нормально, ведро уходит где-то. Теперь в школе тепло, там 24 градуса, в садике тоже — идеально, управление тоже, ДК тоже. Довольны все. Энглис Камалов, оператор котельной с. Староянтузово

Поддержка башкирских нефтяников обеспечила не только строительство новой котельной, но и замену тепловой сети. Отопление и горячая вода пошли уже по новым трубам, обеспечивая теплом и горячей водой 10 социальных объектов села. Проект реализован «Башнефтью» в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством Башкортостана.

Все рады, все жители. Особенно социальные объекты, которыми отапливается котельная. Новая котельная отапливает детский сад, дом культуры сельский, спортзал, амбулаторию, сельскую администрацию. Рафит Галяуов, глава Староянтузовского сельского совета Дюртюлинского района

Одним из объектов снабжения теплом стала местная школа, где учатся более 120 детей. Частые перебои мешали учебному процессу. Теперь школьники осваивают программу в тепле и комфорте.

Были больше трудности с теплотрассой, в сезон могли быть по несколько прорывов. Мучались, было очень трудно, и вот наконец-то мы дождались новую котельную. Теперь в школе уютно, тепло. Наталья Камалиева, директор средней общеобразовательной школы с. Староянтузово Дюртюлинского района