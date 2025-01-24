В Иглинском районе подвели итоги работы администрации за 2024 год

В Иглинском районе подвели итоги деятельности главы муниципалитета и администрации за 2024 год. В прошедшем году в райцентре открылось одно из самых современных образовательных учреждений в России – школа на 1225 мест. Дали старт работе новому физкультурно-оздоровительному комплексу «Олимп». Также в муниципалитете открыли десять новых модульных медицинских учреждений.
На встрече особый акцент был сделан на том, что наступивший год объявлен Годом защитника Отечества и поддержки участников специальной военной операции и их семей.
В рамках заседания состоялась торжественная церемония награждения, на которой многодетным матерям были вручены медали «Материнская слава», а передовикам – почетные грамоты и звания, благодарности главы администрации района. Также за оказание помощи участникам СВО общественной медалью «За содействие специальной военной операции» награждена член волонтёрского штаба «Всё для Победы» Роза Егизбаева, а благодарностью главы района удостоили участников СВО, которые сегодня выполняют боевые задачи на передовой.