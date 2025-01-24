В Иглинском районе подвели итоги работы администрации за 2024 год

С 2024 года хожу в волонтёрский штаб «Всё для Победы». Мы вяжем маскировочные сети там, три вида. Мне нравится вязать сеть «G», с первых дней научилась, вяжу. У меня сын на СВО. Я хочу пожелать всем ребятам, которые находятся там, чтобы скорее вернулись домой с победой.

Роза Егизбаева, член волонтёрского штаба «Всё для Победы» с. Иглино