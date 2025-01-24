В Иглинском районе подвели итоги работы администрации за 2024 год

В Иглинском районе подвели итоги деятельности главы муниципалитета и администрации за 2024 год. В прошедшем году в райцентре открылось одно из самых современных образовательных учреждений в России – школа на 1225 мест. Дали старт работе новому физкультурно-оздоровительному комплексу «Олимп». Также в муниципалитете открыли десять новых модульных медицинских учреждений.

На встрече особый акцент был сделан на том, что наступивший год объявлен Годом защитника Отечества и поддержки участников специальной военной операции и их семей.

В Иглинском районе ведётся масштабная работа по поддержке участников СВО и членов их семей. Мы объединили все наши силы и возможности, чтобы помогать нашим бойцам. Мы все объединились и вместе мы огромная сила и поддержка нашим ребятам.

Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района

В рамках заседания состоялась торжественная церемония награждения, на которой многодетным матерям были вручены медали «Материнская слава», а передовикам – почетные грамоты и звания, благодарности главы администрации района. Также за оказание помощи участникам СВО общественной медалью «За содействие специальной военной операции» награждена член волонтёрского штаба «Всё для Победы» Роза Егизбаева, а благодарностью главы района удостоили участников СВО, которые сегодня выполняют боевые задачи на передовой.

С 2024 года хожу в волонтёрский штаб «Всё для Победы». Мы вяжем маскировочные сети там, три вида. Мне нравится вязать сеть «G», с первых дней научилась, вяжу. У меня сын на СВО. Я хочу пожелать всем ребятам, которые находятся там, чтобы скорее вернулись домой с победой.

Роза Егизбаева, член волонтёрского штаба «Всё для Победы» с. Иглино

У ребят все хорошо, все нормально, работаем, уничтожаем технику противника. Никаких проблем нет. Ребята с достоинством выполняют свою боевую задачу. Настрой один – с победой домой.

позывной «Самурай», участник специальной военной операции
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