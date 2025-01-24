В Уфе подвели итоги работы РГО за 2024 год

Прыжок из стратосферы на Северный полюс и другие интересные проекты от башкирского отделения РГО. Сегодня в Уфе подвели итоги работы регионального подразделения Русского географического общества в 2024 году. В заседании попечительского совета участие принял и глава республики Радий Хабиров.

Историко-культурный комплекс «Салауат йорэ», что в переводе на русский Земля Салавата. Его создали на месте бывшей деревни Текеево — малой родины национального героя республики и народного поэта. Новая туристическая локация на территории геопарка «Янган-Тау» появилась прошлым летом.

Территорию нового историко-культурного комплекса предстоит еще развивать, чтобы повысить интерес к этой местности. А вот геопарк «Торатау» вниманием туристов не обделён, там всегда многолюдно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы работаем над получением международного статуса для второго нашего геопарка — «Торатау». Здесь проделана большая работа — открыт визит-центр, построена удобная и безопасная для туристов лестница. В результате сегодня «Торатау» стал самым посещаемым местом в республике.

А ещё в республике развивают промышленный туризм. Продолжается реконструкция старейшего на Южном Урале медеплавильного завода в селе Воскресенском Мелеузовского района. Примерно такой же исторический объект находится в селе Верхотор Ишимбайского района. О создании новых точек притяжения глава республики рассказал на заседании попечительского совета башкирского отделения Русского географического общества, где подвели итоги деятельности РГО в 2024 году.

Работу Русского географического общества высоко оценил глава республики. Башкирское отделение, по словам Радия Хабирова, входит в десятку лучших в стране. У нас реализуются порой уникальные проекты. Например, стратосферный прыжок на Северный полюс. Идея принадлежит члену РГО, уфимскому летчику-инструктору Александру Лыннику. Наше подразделение Русского географического общества является одним из немногих, если не единственным, которое активно взаимодействует с местными отделениями в городах и районах республики, отметил руководитель республики.

Эту очень важную работу надо продолжать: проводить семинары, обучать местные отделения, разрабатывать проекты, которые могут участвовать в грантовых конкурсах. Мы со своей стороны готовы поддержать важные инициативы, например, по благоустройству родников, организации экологических мероприятий, изучению местной топонимики, краеведению и так далее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После выступления Глава Башкортостана вручил патриотам своего дела государственные награды. Звания заслуженного работника средств массовой информации республики удостоили и нашу коллегу, тележурналиста, действительного члена РГО, автора проекта «Аскынская ледяная пещера» Гузель Хамитову. Она рассказывает зрителям и туристам об уникальных особенностях башкирской природы.