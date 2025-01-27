В Башкирии экс-полицейский создает металлические фигурки животных

Житель села Шаран Григорий Никитин изготавливает фигуры животных и сказочных персонажей из металлической арматуры. Об этом сообщили в администрации Шаранского района.

В зимний период он украшает свои работы гирляндами, а летом использует джут и полимерные материалы. Используя готовые эскизы, Григорий придаёт форму прутьям с помощью сварочного аппарата и подручных инструментов. Его сын, который учится в десятом классе, помогает с окрашиванием изделий.

После выхода на пенсию 11 лет назад, Григорий заинтересовался металлическими инсталляциями, и начал создавать фигурки, чтобы подарить детям новогоднее настроение. Первым его творением стал олень.

Ранее Никитин работал в правоохранительных органах, где выполнял обязанности патрульного, участкового и оперативного дежурного, а также обеспечивал безопасность на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В будущем он планирует создавать более сложные фигуры людей.