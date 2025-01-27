В Башкирии родственники обнаружили письмо красноармейца спустя 70 лет

Фронтовое письмо красноармейца Салихьяна Кайбышева спустя десятки лет обнаружила его родная племянница. Более 70 лет письмо лежало в Коране, который передавался по наследству. Документ датирован 19 мартом 1942 года. В нем юноша из Чекмагушевского района написал письмо маме, где указал свое местоположение. Это позволило в 2014 году начать поиски места захоронения солдата из Башкортостана, а затем посетить братскую могилу в Тверской области.

Простым карандашом на двух листах аккуратно написаны строки. Это последнее письмо 20-летнего красноармейца из Башкортостана, сохранившееся между страниц фамильного Корана. Его написал Салихьян Кайбышев в марте 1942 года в окопе, буквально на коленке, и адресовал маме.

Спустя три дня бойца не стало. Родным пришла похоронка, а через полгода и то самое письмо, подарившее маме Салихьяна новую надежду.

Более 70 лет родные не могли обнаружить место захоронения родственника. И лишь случайная находка указала нужное направление. Так, спустя 73 года Мунира Байгильдина посетила братскую могилу, где вместе с Салихьяном Кайбышевым лежат десятки бойцов. Увидела и места, где провел последние дни жизни ее дядя.