В Башкирии школьников начали кормить бесплатно дважды в день

В республике после каникул школьников начали кормить бесплатно два раза в день. Увеличение числа приёмов пищи ввели для детей участников спецоперации. Двухразовым питанием обеспечат 16 тысяч учеников. Ранее данная категория имела право на горячее только один раз в день — на завтрак или обед, в зависимости от смены.