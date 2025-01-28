В Уфе собрали 2000 деревьев в рамках акции «Ёлки в щепки»

В Уфе прошла традиционная акция «Ёлки в щепки». За четыре дня было собрано 1971 хвойное дерево.
По правилам акции, те, кто приносил на утилизацию хвойные деревья, получали мандарины, а дети становились участниками развлекательных мероприятий. Всего участниками акции было съедено 110 кг мандаринов.
Напомним, что горожане могли принести хвойные деревья на специальные площадки с контейнерами, которые были организованы во всех районах Уфы. Собранные ели отправят на переработку, где их измельчат в щепу. Из древесины изготовят плиты, которые применяются в строительстве и производстве мебели.
Фото: министерство экологии РБ.