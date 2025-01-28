В Уфе собрали 2000 деревьев в рамках акции «Ёлки в щепки»

Напомним, что горожане могли принести хвойные деревья на специальные площадки с контейнерами, которые были организованы во всех районах Уфы. Собранные ели отправят на переработку, где их измельчат в щепу. Из древесины изготовят плиты, которые применяются в строительстве и производстве мебели.