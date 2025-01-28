В прокуратуре Башкирии подвели итоги работы за 2024 год

В прошлом году в республике было зарегистрировано более 50 тысяч преступлений, из них каждое второе было совершено с использованием информационно-коммуникационных технологий. Противодействие дистанционному хищению денежных средств (кибермошенничество, по сути, бич нашего времени, который больно бьет по карману и жизни наших граждан) является важной задачей для всех правоохранительных служб. Благодаря вашей ответственности и компетентности криминогенная обстановка в республике остается стабильной и контролируемой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан