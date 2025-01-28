В прокуратуре Башкирии подвели итоги работы за 2024 год

В Башкортостане восстановили права более 700 детей, чтобы они могли получать алименты. Об этом сегодня говорили на итоговой коллегии прокуратуры республики под председательством заместителя генерального прокурора России Николая Шишкина. Радий Хабиров на встрече подчеркнул, что благодаря сотрудникам надзорного ведомства были защищены права 39 участников специальной военной операции.

Также пресечены нарушения со стороны недобросовестных недропользователей при добыче полезных ископаемых. Огромное внимание уделяется и детям-инвалидам. Более 700 миллионов рублей направили на обеспечение техническими средствами реабилитации. Руководитель региона поблагодарил сотрудников прокуратуры и пожелал им успехов в службе.

В прошлом году в республике было зарегистрировано более 50 тысяч преступлений, из них каждое второе было совершено с использованием информационно-коммуникационных технологий. Противодействие дистанционному хищению денежных средств (кибермошенничество, по сути, бич нашего времени, который больно бьет по карману и жизни наших граждан) является важной задачей для всех правоохранительных служб. Благодаря вашей ответственности и компетентности криминогенная обстановка в республике остается стабильной и контролируемой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также с основным докладом выступил первый заместитель прокурора республики Евгений Бендовский. Он акцентировал внимание по основным направлениям деятельности и определил актуальные задачи на текущий год. В завершении встречи заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин поручил сотрудникам надзорного ведомства приложить все усилия для решения вопросов, которые актуальны в Башкортостане.

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