Билеты на 13 межрегиональных направлений из Уфы станут дешевле

С 2025 года стоимость билетов на 13 межрегиональных авиарейсов из Уфы будут дешевле по сравнению с рыночными ценами. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, эти направления получат субсидии из федерального бюджета, а также из бюджета Башкирии и других российских регионов. Список рейсов уже опубликован Росавиацией.