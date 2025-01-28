Билеты на 13 межрегиональных направлений из Уфы станут дешевле

С 2025 года стоимость билетов на 13 межрегиональных авиарейсов из Уфы будут дешевле по сравнению с рыночными ценами. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, эти направления получат субсидии из федерального бюджета, а также из бюджета Башкирии и других российских регионов. Список рейсов уже опубликован Росавиацией.
В частности, Башкирия выделит средства на рейсы из Уфы в Астрахань, Горно-Алтайск, Красноярск, Омск (авиакомпания «Азимут»), Калининград («Северный Ветер»), Нижний Новгород («Икар») и Тобольск («ЮВТ АЭРО»).
Также в сотрудничестве с другими регионами будут финансироваться рейсы в Саратов («Азимут»), а также направления в Ханты-Мансийск («ЮТэйр»), Нарьян-Мар («РусЛайн»), Надым, Ноябрьск и Салехард («Ямал»).