Союз общественных инициатив Зауралья подвел итоги работы за 2024 год

Активисты Союза общественных инициатив Зауралья подвели итоги своей деятельности за прошлый год. В мероприятии приняли участие благотворители из Башкортостана, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов страны.



Члены союза обсудили результаты работы по разным направлениям, однако основное внимание было сосредоточено на помощи и поддержке земляков, находящихся на передовой. Союз общественных инициатив Зауралья активно занимается сбором необходимых вещей, формированием гуманитарных грузов и их отправкой на фронт.