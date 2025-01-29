Жители Уфы пожаловались на гору песка перед подъездом

Люди возмущены горой песка перед подъездом. В редакцию новостей телеканала БСТ обратились уфимцы, проживающие по адресу Пушкина, 82. Дело в том, что один из их соседей делает ремонт в своей квартире.
Во дворе было отведено специальное место для хранения стройматериала, но рабочие высыпали песок прямо перед подъездом, что вызвало недовольство у остальных жителей.
С хозяином квартиры связаться не удалось. Вместо него извинения принёс руководитель строительной компании, пообещав, что в ближайшее время гора будет ликвидирована.