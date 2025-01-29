В Башкирии в 2024 году при ЧС спасено более 2 тыс. жизней

Более двух тысяч жизней спасено при чрезвычайных ситуациях экстренными службами региона. Количество погибших на воде и при пожарах в 2024-м снизилось. Сегодня в Уфе подвели итоги деятельности республиканской системы предупреждения и ликвидации ЧС за прошлый год и определили задачи на 2025-й.

В целом на страже безопасности Башкортостана, который является седьмым по численности регионом России, сегодня около 28 тысяч человек и более 7 тысяч единиц техники, как было отмечено во время пленарного заседания. Снижение количества пожаров и происшествий прежде всего связывают с эффективной профилактической работой.