В Башкирии в 2024 году при ЧС спасено более 2 тыс. жизней

Более двух тысяч жизней спасено при чрезвычайных ситуациях экстренными службами региона. Количество погибших на воде и при пожарах в 2024-м снизилось. Сегодня в Уфе подвели итоги деятельности республиканской системы предупреждения и ликвидации ЧС за прошлый год и определили задачи на 2025-й.
В целом на страже безопасности Башкортостана, который является седьмым по численности регионом России, сегодня около 28 тысяч человек и более 7 тысяч единиц техники, как было отмечено во время пленарного заседания. Снижение количества пожаров и происшествий прежде всего связывают с эффективной профилактической работой.
Весной 2024 года республика помогала соседям, жителям Оренбургской области, пострадавшим в результате наводнения. А летом с трудностями столкнулись уже сами. На территории Башкортостана из-за проливных дождей поднялись уровни рек. Наиболее сложная обстановка наблюдалась на юго-востоке региона. Благодаря слаженной работе экстренных служб гибель людей не допущена. Об этом сегодня рассказали журналистам во время пресс-конференции. Там же озвучили предварительный прогноз на предстоящий весенний паводок.