В Уфе прошёл концерт «Русский мир и доброволец»

В Уфе прошёл благотворительный концерт в поддержку участников СВО «Русский мир и доброволец». На сцену «Тинькофф Холла» поднялся народный артист России Олег Газманов.

«Очень рад выступить в Башкортостане»: так Олег Газманов прокомментировал своё участие в сегодняшнем мероприятии. Перед самым началом концерта народный артист России пообщался с журналистами.

Главным организатором и идейным вдохновителем мероприятия является член Совета региональной общественной организации «Союз ветеранов следственных органов Республики Башкортостан» Альфир Халитов, полковник юстиции в отставке, отец и брат участников СВО. В этот вечер он тоже спел для публики. Альфир Альва — поэт и музыкант.