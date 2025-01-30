В Уфе вручили ключи от новых автомобилей пострадавшим на производстве

Девять человек стали обладателями «Лады Гранта». Новые машины им передали представители руководства отделения Соцфонда России по республике. Авто оборудованы с учетом физических возможностей будущих владельцев и снабжены системой ручного управления.

В прошлом году, например, было выделено более 50 таких автомобилей, в этом планируют больше. Машину заменяют на новую каждые семь лет. За период эксплуатации можно один раз его капитально отремонтировать за счет средств Соцфонда. Также ежеквартально компенсируются расходы на горюче-смазочные материалы.