В Башкирии таксистов проверяют на соблюдение правил перевозок

Более 300 таксистов, нарушивших правила перевозок, поймали в Башкортостане сотрудники Минтранса совместно с госавтоинспекторами в прошлом году. По всей республике в ходе таких рейдов дорожные полицейские и представители надзорных ведомств проверяют у перевозчиков наличие документов и соответствующего оформления автомобилей.

Водитель этой белой машины утром явно не ожидал столь тщательной проверки. Как положено по закону, у таксиста на автомобиле должна быть цветографическая схема. А на крыше – оранжевый фонарь с изображением шашек. Но ни того, ни другого у владельца нет. За их отсутствие можно раскошелиться на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Но шофер нашёл оправдание. У автомобилиста Андрея Зайцева тоже нашли нарушения.

По рации от сотрудников регионального Минтранса поступила информация о другом таксисте. У владельца этой легковушки на руках водительское удостоверение зарубежного государства, по которым нельзя ездить в нашей стране. Отсутствие российского документа послужило основанием для составления административного протокола и эвакуации машины на штрафстоянку. Мужчина уклонился от ответа на вопрос, почему не урегулировал организацию перевозок в Уфе легально.

Именно такие рейды в разных частях республики проводят госавтоинспекторы совместно с представителями Минтранса. Они также проверяют техническое состояние транспортных средств, наличие обязательных полисов страхования гражданской ответственности перевозчиков и других документов. Всё это анализируют через федеральную государственную информационную систему «Такси».

Просматриваем, есть ли она в реестре, и потом смотрим, есть ли разрешение на осуществление деятельности. – А по поводу данной машины, там что-то есть? – Нет, у нее отсутствуют разрешения. Такси, машина в реестре состоит, а разрешение на деятельность отсутствует.

Дмитрий Логинов, заведующий сектором Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
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Таксисты, которые добросовестно подходят к соблюдению всех правил перевозок, считают, что возить клиентов – это прежде всего большая ответственность.

Повстречалось множество коллег, которые недоброкачественно исполняли свои обязанности, что приводило многократно к штрафам. Приводило к последствиям, которые выходили боком. Если есть требования, их обязательно нужно выполнять.

Дмитрий Александров, водитель

Башкортостан занимает первое место среди регионов России по уровню легализации пассажирских перевозок. Более 19 тысяч таксистов зарегистрированы официально. Поэтому цель рейдов – это лишний раз напомнить водителям, чтобы они качественно и безопасно довозили людей.

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