В Башкирии таксистов проверяют на соблюдение правил перевозок

Более 300 таксистов, нарушивших правила перевозок, поймали в Башкортостане сотрудники Минтранса совместно с госавтоинспекторами в прошлом году. По всей республике в ходе таких рейдов дорожные полицейские и представители надзорных ведомств проверяют у перевозчиков наличие документов и соответствующего оформления автомобилей.
Водитель этой белой машины утром явно не ожидал столь тщательной проверки. Как положено по закону, у таксиста на автомобиле должна быть цветографическая схема. А на крыше – оранжевый фонарь с изображением шашек. Но ни того, ни другого у владельца нет. За их отсутствие можно раскошелиться на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Но шофер нашёл оправдание. У автомобилиста Андрея Зайцева тоже нашли нарушения.
По рации от сотрудников регионального Минтранса поступила информация о другом таксисте. У владельца этой легковушки на руках водительское удостоверение зарубежного государства, по которым нельзя ездить в нашей стране. Отсутствие российского документа послужило основанием для составления административного протокола и эвакуации машины на штрафстоянку. Мужчина уклонился от ответа на вопрос, почему не урегулировал организацию перевозок в Уфе легально.
Именно такие рейды в разных частях республики проводят госавтоинспекторы совместно с представителями Минтранса. Они также проверяют техническое состояние транспортных средств, наличие обязательных полисов страхования гражданской ответственности перевозчиков и других документов. Всё это анализируют через федеральную государственную информационную систему «Такси».
Таксисты, которые добросовестно подходят к соблюдению всех правил перевозок, считают, что возить клиентов – это прежде всего большая ответственность.
Башкортостан занимает первое место среди регионов России по уровню легализации пассажирских перевозок. Более 19 тысяч таксистов зарегистрированы официально. Поэтому цель рейдов – это лишний раз напомнить водителям, чтобы они качественно и безопасно довозили людей.