В Башкирии таксистов проверяют на соблюдение правил перевозок

Более 300 таксистов, нарушивших правила перевозок, поймали в Башкортостане сотрудники Минтранса совместно с госавтоинспекторами в прошлом году. По всей республике в ходе таких рейдов дорожные полицейские и представители надзорных ведомств проверяют у перевозчиков наличие документов и соответствующего оформления автомобилей.

Водитель этой белой машины утром явно не ожидал столь тщательной проверки. Как положено по закону, у таксиста на автомобиле должна быть цветографическая схема. А на крыше – оранжевый фонарь с изображением шашек. Но ни того, ни другого у владельца нет. За их отсутствие можно раскошелиться на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Но шофер нашёл оправдание. У автомобилиста Андрея Зайцева тоже нашли нарушения.

По рации от сотрудников регионального Минтранса поступила информация о другом таксисте. У владельца этой легковушки на руках водительское удостоверение зарубежного государства, по которым нельзя ездить в нашей стране. Отсутствие российского документа послужило основанием для составления административного протокола и эвакуации машины на штрафстоянку. Мужчина уклонился от ответа на вопрос, почему не урегулировал организацию перевозок в Уфе легально.

Именно такие рейды в разных частях республики проводят госавтоинспекторы совместно с представителями Минтранса. Они также проверяют техническое состояние транспортных средств, наличие обязательных полисов страхования гражданской ответственности перевозчиков и других документов. Всё это анализируют через федеральную государственную информационную систему «Такси».

Просматриваем, есть ли она в реестре, и потом смотрим, есть ли разрешение на осуществление деятельности. – А по поводу данной машины, там что-то есть? – Нет, у нее отсутствуют разрешения. Такси, машина в реестре состоит, а разрешение на деятельность отсутствует. Дмитрий Логинов, заведующий сектором Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Таксисты, которые добросовестно подходят к соблюдению всех правил перевозок, считают, что возить клиентов – это прежде всего большая ответственность.

Повстречалось множество коллег, которые недоброкачественно исполняли свои обязанности, что приводило многократно к штрафам. Приводило к последствиям, которые выходили боком. Если есть требования, их обязательно нужно выполнять. Дмитрий Александров, водитель