В Башкирии усилят контроль за соблюдением ПДД

Способны фиксировать сразу несколько нарушений ПДД. На дорогах Башкортостана могут появиться усовершенствованные мобильные камеры фото-видеофиксации «Кордон-про». Один экземпляр новой разработки уже поступил в распоряжение регионального центра организации дорожного движения и уже испытывается.
Камеры фотовидеофиксации, которые позволяют на ходу регистрировать нарушение скоростного режима на дорогах республики, были и раньше. А вот система «Кордон Про» — не просто враг любителей быстрой езды, она еще способна во время движения запечатлеть выезд на встречную полосу другого автомобиля. И это не полный список её возможностей.
Пока в регион поступила одна единица системы «Кордон-Про», её испытывают в тестовом режиме. Комплекс можно устанавливать как в салоне, так и в багажнике автомобиля. Во время движения он автоматически измеряет скорость патрульной машины и всех транспортных средств в зоне контроля.
На днях у центра организации дорожного движения республики появился еще один новый комплекс «Паркон-А». Прибор самостоятельно распознает нарушения, такие как движение по полосе для маршрутного транспорта, остановка или стоянка в запрещенных местах.
На сегодняшний день на дорогах республики 1747 стационарных и 77 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений. Первоочередно они устанавливаются на самых аварийных и потенциально опасных участках.
Проезд на красный свет, пересечение стоп-линии и скоростной режим сегодня контролируется на 59 перекрёстках в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске. До первого июля количество таких камер увеличится ещё как минимум на 200. Дополнительно системами видеофиксации нарушений оборудуют 56 перекрёстков.
Больше станет камер на улицах столицы республики, опять же Нефтекамска, появятся системы видеофиксации на перекрёстках также в городах Октябрьский и Салават. Что касается нового комплекса «Кордон-Про», пока он работает в тестовом режиме, без вынесения протоколов об административном правонарушении.