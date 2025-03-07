В Башкирии усилят контроль за соблюдением ПДД

Способны фиксировать сразу несколько нарушений ПДД. На дорогах Башкортостана могут появиться усовершенствованные мобильные камеры фото-видеофиксации «Кордон-про». Один экземпляр новой разработки уже поступил в распоряжение регионального центра организации дорожного движения и уже испытывается.

Камеры фотовидеофиксации, которые позволяют на ходу регистрировать нарушение скоростного режима на дорогах республики, были и раньше. А вот система «Кордон Про» — не просто враг любителей быстрой езды, она еще способна во время движения запечатлеть выезд на встречную полосу другого автомобиля. И это не полный список её возможностей.

Пока в регион поступила одна единица системы «Кордон-Про», её испытывают в тестовом режиме. Комплекс можно устанавливать как в салоне, так и в багажнике автомобиля. Во время движения он автоматически измеряет скорость патрульной машины и всех транспортных средств в зоне контроля.

На днях у центра организации дорожного движения республики появился еще один новый комплекс «Паркон-А». Прибор самостоятельно распознает нарушения, такие как движение по полосе для маршрутного транспорта, остановка или стоянка в запрещенных местах.

На сегодняшний день на дорогах республики 1747 стационарных и 77 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений. Первоочередно они устанавливаются на самых аварийных и потенциально опасных участках.

Проезд на красный свет, пересечение стоп-линии и скоростной режим сегодня контролируется на 59 перекрёстках в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске. До первого июля количество таких камер увеличится ещё как минимум на 200. Дополнительно системами видеофиксации нарушений оборудуют 56 перекрёстков.