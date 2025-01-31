В Уфе пройдут проверки водителей

Всех, кто стал свидетелем грубого нарушения ПДД со стороны водителей или пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, а также других правонарушений, призывают сообщить об этом по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 347 279 32 92 или через телеграм-чат ГИБДД: @GIBDDRB_02bot.