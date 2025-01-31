В Уфе завершены работы по облицовке минаретов мечети «Ар-Рахим»

Работы по облицовке всех четырех минаретов соборной мечети «Ар-Рахим» завершены. В ближайшее время строители должны приступить к монтажу кровли. Также предстоит отделка основного фасада здания. С тем, как продвигаются работы на объекте, ознакомился сегодня глава республики.
Все четыре минарета мечети обрели окончательный вид. Позади огромный объем фасадных работ. При отделке использовали греческий мрамор. На каждом из минаретов смонтировано примерно по 400 тонн природного камня.
Сверху вниз. Именно такого принципа придерживаются при отделке здания. Сейчас строители подбирают оптимальные варианты для облицовки барабана центрального купола, где планируют применить керамогранит. Параллельно будут вести работы по монтажу кровли. Крыша здесь двухуровневая и в дальнейшем планируется как смотровая.
Одна из проблем на объекте – существующие оконные конструкции. Они поржавели и пришли в негодность. Ремонтировать их бесполезно, доложили главе республики. Поэтому сейчас рассматриваются варианты замены всех окон.
В этом году необходимо приступать к основному фасаду, подчеркнул глава республики. А уже в следующем, сказал Радий Хабиров, было бы идеальным запустить тепло в помещение и начать уже внутреннюю отделку. А здание огромное, его молельные залы в будущем смогут вместить до 10 тысяч верующих.
Внешнюю отделку минаретов выполнили на 100 процентов. До конца этого года планируется полностью завершить облицовку здания. На основном фасаде будет применяться керамогранит с 3D-печатью.