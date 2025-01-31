Жителям северо-запада Башкирии вручили ключи от новых квартир

Жителям Янаульского района вручили ключи от новых квартир и частного дома. Жилье для работников сельского хозяйства, культуры, образования и медицины построили по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря которой в муниципалитете свои жилищные условия улучшили более двадцати семей.

К такому вниманию семья Шариповых явно не привыкла. Жители села Сандугач после долгих лет скитаний по съёмным квартирам обрели наконец-то свой кров. Эллис Шарипов — отец троих детей. Пройдя путь от разнорабочего до заведующего мастерской на сельхозпредприятии, узнав, что с помощью программы «Комплексное развитие сельских территорий» можно решить жилищный вопрос, подал с супругой заявку на строительство дома, который возвели в рекордно короткий срок.

Счастливыми обладателями более двадцати новых квартир стали и жители Янаула. Это работники культуры, педагоги и врачи. Недвижимость получили и многодетные семьи.

Причем строительство объектов ведется за счет средств из федерального, регионального, муниципального бюджетов, а также денежных ресурсов работодателей — как правило, предприятий агропромышленного комплекса.

По условиям жилые помещения предоставляются по договорам найма. Проработав 5 лет, гражданин может выкупить недвижимость и оформить на себя в собственность за 10 процентов от первоначальной стоимости квартиры или дома, а по истечении 10 лет — за 1%.

За пять лет в Башкортостане более пятисот семей решили квартирный вопрос в сельской местности. Огромное внимание по поручению руководителя республики уделяется и участникам СВО. 27 человек получили жилищные сертификаты.

Чиновники рассчитывают на то, что благодаря федеральной программе удастся сократить отток населения из деревень. Поэтому в текущем году на развитие сельских территорий направят полтора миллиарда рублей.