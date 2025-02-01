В Башкирию за 5 лет поступило 88 новых вагонов РЖД

Создание крупнейшего транспортного узла, развитие электричек и обновление подвижного состава. Башкортостан входит в число регионов-лидеров по динамике развития пригородных железнодорожных перевозок. За пять лет удалось обновить транспорт на 70%, а на подходе ещё три новых электропоезда «Финист». Об этом говорили и на пресс-конференции с начальником Куйбышевской железной дороги в Самаре, на которой побывала съёмочная группа БСТ.

Из таких мелочей и формируется комфорт поездки. В прошлом году Башкортостан стал третьим регионом, где «взлетел» электропоезд «Финист». Транспорт нового поколения — с заботой о тех, кто едет, и о тех, кто везёт.

Климат-контроль во всех вагонах. Раньше эту функцию летом выполняли форточки. Не всегда эффективно. Альмир Файзуллин на железной дороге уже 10 лет. Так что есть с чем сравнить.

За последние пять лет республика получила 88 новых вагонов, подвижной состав пригородных поездов обновился на 70%, а его средний возраст снизился с 16 до 6 лет. Кроме того, в текущем году в Башкортостан поступят ещё три новых «Финиста». Их отправят на востребованные маршруты.

Однако открытие прямого железнодорожного сообщения между Уфой и Казанью не планируется. Согласно подсчетам, время в пути на таком маршруте займет около 15 часов, что намного дольше, чем на автомобиле. Тем не менее, ставить точку в проекте намерения нет, он останется в проработке.

На 2025 год у Куйбышевской железной дороги много планов. Проекты, сотрудничество с вузами, новые направления подвижных составов, а также ряд мероприятий. Уже сейчас по динамике развития пригородного железнодорожного транспорта Башкортостан входит в число российских регионов-лидеров.

Дальнейшее развитие позволит создать в Уфе крупнейший транспортный хаб Приволжского федерального округа с охватом более 9 млн человек. Удачное расположение между городов-миллионников, развитие уфимского аэропорта и железнодорожных перевозок позволят создать транспортный узел.

В республике ремонтируют и модернизируют пассажирские платформы, обновляют подъездные дороги к станциям, увеличивается перевозка грузов, запускаются новые поезда.