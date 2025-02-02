81-летие снятия блокады Ленинграда: истории эвакуированных в Башкирию

Боль потерь и желание выжить. На этой неделе в стране отметили 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Это одна из самых трагических и одновременно героических страниц в истории. 900 дней фашисты держали блокаду города, перекрыв практически все пути подвоза продуктов. А «Дорога жизни» через Ладожское озеро простреливалась вражеской артиллерией и авиацией. Тем, кому удавалось эвакуироваться, приходилось искать новый дом. Более 30 тысяч ленинградцев обрели вторую малую родину в Башкортостане. Истории блокадников и их потомков – в нашем сюжете.

Взрывы разносили дома в дачном поселке. Мама Людмилы Цареградской наспех собрала вещи, добежала с четырьмя детьми до станции и села на электричку. На полпути к Ленинграду состав разбомбила фашистская авиация. Погибли многие пассажиры. Пешком по шпалам выжившие пришли в город. Постепенно гитлеровцы начали бомбить и его – снаряды падали на больницы, школы. Целенаправленно враг сжег Бадаевские склады с тысячами тонн продуктов. Так начинался голод.

Постепенно от голода ленинградцы начинали умирать. В семье Людмилы Цареградской от истощения погибла тетя, которая постоянно отдавала детям свой блокадный хлеб. За нее получали паек еще месяц. Продукты в город можно было подвезти только через Ладожское озеро, но транспорт постоянно топили фашисты. Так утонул и дядя Людмилы.

Детей, женщин, тяжелых больных в итоге решили вывезти в несколько этапов. В марте 42-го в грузовики села и семья Цареградских. Когда колонна выехала на лед озера, начался налет немецкой авиации. До другого берега доехали не все машины. Уходя под воду, женщины выбрасывали детей на лед. Материнский героизм из последних сил.

Затем на поезде семья добралась до Рязани. Здесь умерла бабушка. После Цареградских привезли в Краснодарский край. Но и туда стали прорываться фашисты. Спасаться пришлось через опасную горную дорогу по пути в Грузию, где их чуть не съели волки. Работа на хлопковых плантациях Узбекистана, где едва от лихорадки не умерла мама. Последний рывок – из Самарской области в Уфу, где ждала мамина старшая сестра – был в декабре. Машинист военного поезда согласился их везти только на сцепке вагонов.

Постепенно в Уфе у Цареградских начала налаживаться жизнь, у семьи появился свой угол. К этому времени отец уже погиб на фронте, его могилу нашли спустя десятилетия.

Вот таким женским составом пришлось в блокаду выживать маме и тетям Владимира Прокаева. Они рассказывали, что не всегда удавалось получить и те заветные 125 граммов хлеба. Их мама работала в роддоме, где, по сути, оказывали медпомощь всем. Однажды она вернулась со смены домой, легла спать и больше не проснулась. Старшая сестра несла службу, младшие решили ехать в Уфу, где на моторостроительном заводе работал отец. При этом девушки сберегли важные документы и фотографии, привезя их из Ленинграда.

Бережно хранит документы своего отца-фронтовика и Светлана Прокаева. Он прошел четыре войны, в том числе и помогая Монголии против вторжения милитаристской Японии. В Великую Отечественную войну сражался на Орлово-Курском направлении, бил фашистов под Прохоровкой, участвовал в боях на Белгородско-Харьковском направлении. Победу встретил в Будапеште.