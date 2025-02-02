Жители Башкирии за сутки перевели мошенникам 31 млн рублей

Более 4 миллиардов рублей жители республики перечислили мошенникам в прошлом году. Последние несколько лет сумма только растет. Борьба с преступлениями с использованием информационных технологий сейчас выходят на первый план. На этой неделе был установлен суточный антирекорд: 31 миллион перечислили доверчивые граждане аферистам.

До сих пор прийти в себя не удаётся. Гульнара – предпринимательница. Всегда мечтала иметь квартиру в Казани. В интернете увидела информацию о быстром заработке на инвестировании в акции. Позвонила. Менеджер помог зарегистрироваться на платформе. Женщина внесла первую сумму. Доход на сайте ежедневно удваивался. Тогда менеджеры сказали: сейчас время заработать по-крупному. В общей сумме пострадавшая перевела аферистам 13 с половиной миллионов рублей. Деньги уже вряд ли удастся когда-либо вернуть.

Мошенничества с использованием информационных технологий – сейчас почти каждое второе совершенное преступление, об этом на коллегии МВД заявил руководитель регионального ведомства. Если еще в 2022 году преступники вынудили жителей республики перевести чуть более полутора миллиардов рублей, то уже по итогам прошлого года сумма выросла почти в три раза.

Украденная сумма сравнима с бюджетом небольшого города республики. Если раньше было принято считать, что только пожилые люди попадают на уловки мошенников, то сейчас ситуация другая. Арсенал преступников богат, методы изощренные. Аферисты стали использовать в своих схемах детей. Чаще всего с несовершеннолетними связываются в онлайн-играх и предлагают сыграть в квест за вознаграждение: либо игровую валюту, либо встречу со звездой. Но победителями здесь выходят только мошенники, которые добираются до денег родителей своих жертв.

Одна из наиболее распространенных схем – вынудить человека сообщить цифры из SMS. Таким образом мошенники пытаются добраться до личного кабинета Госуслуг, нередко представляясь сотрудниками МФЦ.

С 1 марта начнет действовать закон, по которому россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов в банках и микрофинансовых организациях.