Жители Башкирии за сутки перевели мошенникам 31 млн рублей

Более 4 миллиардов рублей жители республики перечислили мошенникам в прошлом году. Последние несколько лет сумма только растет. Борьба с преступлениями с использованием информационных технологий сейчас выходят на первый план. На этой неделе был установлен суточный антирекорд: 31 миллион перечислили доверчивые граждане аферистам.
До сих пор прийти в себя не удаётся. Гульнара – предпринимательница. Всегда мечтала иметь квартиру в Казани. В интернете увидела информацию о быстром заработке на инвестировании в акции. Позвонила. Менеджер помог зарегистрироваться на платформе. Женщина внесла первую сумму. Доход на сайте ежедневно удваивался. Тогда менеджеры сказали: сейчас время заработать по-крупному. В общей сумме пострадавшая перевела аферистам 13 с половиной миллионов рублей. Деньги уже вряд ли удастся когда-либо вернуть.
Мошенничества с использованием информационных технологий – сейчас почти каждое второе совершенное преступление, об этом на коллегии МВД заявил руководитель регионального ведомства. Если еще в 2022 году преступники вынудили жителей республики перевести чуть более полутора миллиардов рублей, то уже по итогам прошлого года сумма выросла почти в три раза.
Украденная сумма сравнима с бюджетом небольшого города республики. Если раньше было принято считать, что только пожилые люди попадают на уловки мошенников, то сейчас ситуация другая. Арсенал преступников богат, методы изощренные. Аферисты стали использовать в своих схемах детей. Чаще всего с несовершеннолетними связываются в онлайн-играх и предлагают сыграть в квест за вознаграждение: либо игровую валюту, либо встречу со звездой. Но победителями здесь выходят только мошенники, которые добираются до денег родителей своих жертв.
Одна из наиболее распространенных схем – вынудить человека сообщить цифры из SMS. Таким образом мошенники пытаются добраться до личного кабинета Госуслуг, нередко представляясь сотрудниками МФЦ.
С 1 марта начнет действовать закон, по которому россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов в банках и микрофинансовых организациях.
Есть простые правила, которых необходимо придерживаться. Не стоит переходить по ссылкам, пусть даже прислали их знакомые под безобидным предлогом вроде «не ты ли на фотографии?». Подозрительные звонки лучше сразу прерывать. Не сообщайте никому логины и пароли от личных кабинетов. И лишним не будет повторить всё это своим близким. Те, кто стал жертвой мошенников, тоже были уверены, что никогда не попадутся на уловки.