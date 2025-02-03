В медколледже Уфы 20 лет обучают студентов с ограничениями по слуху

В Уфимском медицинском колледже отметили 20-летие со дня открытия отделения «Лабораторной диагностики» для студентов с ограничениями по слуху. С 2004 года ребята имеют уникальную возможность получить медицинскую специальность. Такое доступно лишь в нескольких регионах. Поэтому в уфимский медколледж приезжают учиться и из других субъектов страны. А занятия проходят благодаря помощи переводчиков жестового языка.

Переводчик жестового языка как связующая нить между студентами и преподавателем. У кого-то слух частично сохранён, а кто-то не слышит вовсе. Живёт в тишине. И всю информацию воспринимает и передаёт только через жесты. Самое трудное — это первый год обучения. Проходит адаптация.

Переводчикам жестового языка нередко приходится обучать ребят элементарным словам. Зато какой результат своих трудов они видят уже после. Программа у студентов с нарушениями слуха та же, что и у слышащих. За исключением, что им и их преподавателям всё-таки приходится прикладывать в два раза больше усилий. Алина Веденеева родом из Самары, сейчас уже на третьем курсе. Пошла по стопам сестры, которая также обучается на лабораторной диагностике для студентов с нарушениями слуха.

И многие, как Алина, пришли сюда по зову сердца. Зинира Кунакова слух потеряла в 6 лет, последствия менингита. Но после того, как ей установили кохлеарный имплант, частично девушка начала слышать. После окончания колледжа Зинира мечтает поступить в медицинский университет. Видит себя стоматологом-ортопедом.

Большой вклад здесь преподавателей и переводчиков. Которые готовы помогать, дополнительно объяснять. В 2004 году, когда отделение только создавалось, приходилось буквально придумывать жесты, объясняющие медицинские термины. Всё это даёт свои плоды. Сто процентов выпускников отделения сейчас трудоустроены. Например, Артур Аглиуллин уже специалист высшей категории.

Поступил, в результате не пожалел, когда закончил колледж, я плакал. Но жизнь идёт вперёд. Как только я устроился на работу в 21-ю больницу, коллектив был хороший, ко мне очень хорошо относились, общались, проблем с коллегами у меня не было. Я очень люблю свою работу. У меня не было такого, чтобы я шёл на работу с неохотой, всегда с энергией, с желанием. Артур Аглиуллин, выпускник Уфимского медицинского колледжа, медицинский лабораторный техник ГКБ №21