В Уфе пройдет фестиваль музыки и танца Роберта Юлдашева

Народный артист Башкортостана, лауреат Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича, кавалер ордена Салавата Юлаева презентует новую программу «Музыка ветра». 7, 8 и 9 февраля на сцене концертного зала «Башкортостан» жители и гости республики смогут наблюдать три уникальных проекта.

В день открытия прозвучат известные хиты этно-группы «Курайсы», саундтреки из мирового и национального кинематографа, музыка башкирских композиторов, примут участие музыканты Госоркестра.

Во второй день выступят известные танцевальные ансамбли республики, а в заключительный запланирован Фестиваль этно-музыки. Зрители увидят шоу с новыми сценическими технологиями, на котором свою программу представят этно-шоу «Зайнетдин» и оркестр «Бишбармак».