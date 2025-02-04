Стало известно, когда завершится реконструкция Бельского моста в Уфе

Реконструкция Бельского моста в Уфе завершится в сентябре. По словам строителей, объект уже готов на 50%. Движение по мосту было остановлено восемь лет назад из-за его аварийного состояния. Сегодня подрядчик и представитель городской администрации ответили на вопросы журналистов о текущих работах на объекте.

Ремонт Бельского моста — процесс сложный. И прежде чем начать обновление, строителям пришлось демонтировать старые конструкции. Тонны металла для нового перехода поставлялись из российских заводов, расположенных в Кургане и Тюмени.

Движение на мосту было остановлено еще в 2017 году. Позже был сделан ремонт разрушенных частей. Однако эксперты после обследования сооружения все равно пришли к выводу, что состояние моста аварийное, износ был более 60%.

Все пролетные строения нового сооружения будут не железобетонными, как раньше, а металлическими. Бельский мост, возведенный на 11 опорах, представляет собой масштабное инженерное сооружение.