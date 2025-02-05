В Уфе спасатели патрулируют места зимней рыбалки

Спасатели в Уфе патрулируют участки рек и водоемов, применяя суда на воздушной подушке. Сотрудника регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям объясняют людям правила поведения на тонком льду. Зачастую это любители зимней рыбалки.

Жителям и гостям столицы раздают специальные памятки и проверяют наличие различных средств, например, даже простой веревки и резиновых сапог. Напомним, накануне на реке Белой около деревни Карасёвка Ишимбайского района под воду провалился мужчина, который погиб на месте. Тело извлекали спасатели.