В Уфе лучший водитель автобуса – женщина

За годы работы Лиана зарекомендовала себя как ответственный и преданный своему делу профессионал. Лиана неоднократно занимала первое место в конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов ГУП «Башавтотранс» РБ в номинации «Лучший по профессии». Эти победы стали ярким подтверждением её высокого уровня мастерства и профессионализма. В 2024 году Лиана получила ещё одну значимую награду — Благодарственное письмо от министра транспорта России.