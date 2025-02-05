В Уфе лучший водитель автобуса – женщина

На предприятии «Башавтотранс» рассказали о лучшем водителе автобуса. Им стала Лиана И.
Лиана – уроженка города Дюртюли. Первый профессиональный опыт женщины связан с работой машиниста тесторазделочных машин на хлебозаводе. Вскоре Лиана узнала о наборе водителей-женщин и решила попробовать себя в новой сфере.
Лиана прошла соответствующее обучение, а уже в декабре 2020 года начала работать водителем автобуса в Нефтекамске. В 2021 году она переехала в Уфу, где продолжила работать водителем на регулярных городских маршрутах.
За годы работы Лиана зарекомендовала себя как ответственный и преданный своему делу профессионал. Лиана неоднократно занимала первое место в конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов ГУП «Башавтотранс» РБ в номинации «Лучший по профессии». Эти победы стали ярким подтверждением её высокого уровня мастерства и профессионализма. В 2024 году Лиана получила ещё одну значимую награду — Благодарственное письмо от министра транспорта России.
Фото: ГУП «Башавтотранс».