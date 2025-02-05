Радию Хабирову презентовали инновационные проекты учёных из Башкирии

Создание новых пород свиней, разработка аккумуляторов и суперадсорбентов. Вот только часть проектов, которые реализуют башкирские ученые. Радий Хабиров посетил одно из ключевых учреждений науки республики — Уфимский федеральный исследовательский центр РАН. Там же он принял участие в запуске сверхпроводящего спектрометра ядерно-магнитного резонанса, а затем провел совещание в формате «Час науки».

Недаром этот аппарат называют глазами химика. Всё, что не увидит человек, в деталях, вплоть до атомов, покажет спектрометр ядерно-магнитного резонанса. Он работает по типу МРТ и позволяет определять структуру новых веществ. Похожее устройство у ученых было, однако часть процессов приходилось выполнять вручную. Здесь же всё на автомате. Производительность выше в десятки раз.

Спектр задач у ученых широкий. В соседнем Институте биохимии специалисты с помощью других приборов расщепляют уже молекулы ДНК человека. На основе данных о геноме создают персонализированную медицину. А еще исследования позволяют выявлять склонности людей к тем или иным болезням в зависимости от национальности.

У учёных даже есть термин — геномное редактирование. В этой климатокамере, к примеру, наблюдают за ростом видоизмененных растений. Прикладной характер исследований — одна из важнейших задач, которую отметил Радий Хабиров уже на совещании по вопросам развития науки.

Необходимо совершить прорыв в реализации национальных проектов, научных, отраслевых программ. Эффективно взаимодействовать с промышленными предприятиями, бизнесом. Обеспечить приток молодых учёных в науку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Наглядный пример. Сотрудничество с одним из крупнейших агропредприятий, а также выигранный мегагрант на 500 млн рублей позволили ученым начать исследования генома свиней. Проект направлен на повышение продовольственной безопасности.

На «Часе науки» презентовали и другие проекты. В частности, создание центра по разработке технологии производства литиевых аккумуляторов, а также организации центра суперадсорбирующих полимеров, доля импорта которых составляет 100%. Рассказали и о лаборатории по изучению историко-культурного пространства Евразии. Для работы ученым нужно провести ремонт помещений. Радий Хабиров поручил правительству взять ситуацию на контроль.