Радий Хабиров сообщил о старте проекта «Герои Башкортостана»

Такие качества, как ответственность, честь и умение принимать решения в критических ситуациях, полученные на передовой, будут использованы в интересах государства. В республике с 24 февраля запускается программа «Герои Башкортостана». Управленцев для работы в государственных и муниципальных органах и на предприятиях региона будут готовить из числа участников СВО. Об этом сегодня объявил глава республики во время торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества. Там же Радий Хабиров вручил госнаграды, среди которых юбилейные медали к 80-летию Великой Победы.

Николай Фомин родился в селе Базгиево Шаранского района. С августа 1943 года воевал с немецкими захватчиками, был связистом. В составе Забайкальского фронта сражался против японской армии. В 1947 году демобилизовался и до самой пенсии работал учителем в родном селе.

В свои силы он верит и по сей день. Несмотря на возраст, а Николаю Александровичу исполнилось 102 года, он приехал на торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, чтобы лично получить из рук главы республики юбилейную медаль в честь 80-летия Победы. Среди награждённых — еще два участника Великой Отечественной войны: Пётр Сергеев и Владимир Пискарёв.

В концертном зале «Башкортостан» — военнослужащие, офицеры запаса, участники специальной военной операции, члены их семей. С Днём защитника Отечества присутствующих поздравил глава Башкортостана. Радий Хабиров призвал почтить память всех павших героев минутой молчания.

Сегодня также особый день для тех, кто с надеждой и любовью ждёт героев дома. Мы благодарим семьи участников СВО за их веру, терпение и умение ждать. Забота о воинах и их родных — самое важное для нас. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане реализуются более 40 мер региональной поддержки участников СВО и их семей. В прошлом году на эти цели из регионального бюджета направили около 13,5 миллиардов рублей. Активно республика поддерживает бойцов и на передовой.

Наша республика занимает второе место среди регионов по трудоустройству участников СВО, отметил глава республики. Им продолжат помогать с освоением профессий, карьерой, социальной адаптацией. А ещё, сказал Радий Хабиров, по поручению Президента России, республика расширяет федеральный проект «Время героев». 24 февраля дадут старт новой региональной программе «Герои Башкортостана».

Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества: ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем займут достойное место в нашей управленческой команде. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Инициатива очень хорошая, говорит боец с позывным «Хасан». Участник специальной военной операции пока находится в отпуске по ранению. В будущем военнослужащий намерен стать участником проекта «Герои Башкортостана».