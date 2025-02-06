В Башкирии пожилые в пансионате ухаживают за контактным зоопарком

В пансионате Иглинского района ухаживают за контактными животными. Общение с ними благоприятно отражается на душевном состоянии людей пожилого возраста и инвалидов, уверены специалисты учреждения. Центр досуга и ухода расположен в деревне Пушкинское. Мы узнали, как в пансионате заботятся о подопечных.

Надежда Григорьевна проводит вечера за рисованием. Для нее это отдушина. Потихоньку привыкает жить в пансионате. Она здесь совсем недавно. Женщина жила в Дюртюлях, пока ее дом не сгорел. Затем пришлось три года скитаться по больницам. И только здесь она нашла душевный покой.

Раисе Федоровне – за 90. Попала сюда из другого пансионата. Живет второй год и уже вполне освоилась. Женщина успела со всеми подружиться. На совместных посиделках она веселит всех частушками. Каждый день Раиса Федоровна приходит кормить попугаев. Руки ее не всегда слушаются, но она старается. Если что-то не получается, ей помогают.

В пансионате есть своего рода контактный зоопарк. Общение с животными благоприятно отражается на душевном состоянии постояльцев, уверены специалисты. Здесь живут белки, козы, гуси и два помощника-лабрадора. Покладистые, с неприхотливым характером, поводыри не только помогают постояльцам, но и легко осваивают дрессуру.

Специалисты не только присматривают за подопечными, но и оказывают необходимый профессиональный уход. Контролируют прием лекарств и предписание врачей, помогают принять душ, сопровождают на прогулках, выполняют нужные медицинские манипуляции.

Здесь работают в рамках государственно-частного партнерства. 11 постояльцев финансирует Министерство семьи, труда и социальной защиты, стольким же предоставляют места на платной основе. Для подопечных создали все условия. Есть комната отдыха, совмещенная с библиотекой и спортзалом, можно заниматься на тренажерах, поиграть на синтезаторе, посмотреть фильмы. Организовано шестиразовое питание. Для тяжелобольных имеется комната милосердия. Она оснащена всем необходимым.