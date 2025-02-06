В БГПУ открылась фотовыставка военных корреспондентов из Башкирии

В Башкирском государственном педагогическом университете открылась фотовыставка военных корреспондентов из нашей республики. Большинство своих работ представил журналист агентства «Башинформ» Эдуард Кускарбеков. Во время своих командировок за ленточку он запечатлел множество снимков.

Это разрушения силами ВСУ городов и населенных пунктов. А также солдат и офицеров полка «Башкортостан». С момента прохождения боевого слаживания и тем, как бойцы живут на передовой.