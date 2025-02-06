Жительнице Уфы Назие Ишмухаметовой исполнился 101 год

Именинницу приехал поздравить главный федеральный инспектор по Башкортостану Аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО Алексей Касьянов. Встреча прошла в теплой обстановке за чашкой чая.

Участница Великой Отечественной войны и труженица тыла поделилась с гостями рассказами о судьбоносных событиях страны, свидетелем которых она являлась. Назия Гиниятовна в годы Великой Отечественной служила в одной из военных частей НКВД. Там она охраняла склады с винтовкой в руках.

После войны вернулась в родные края. Женщина работала на различных предприятиях, занималась домашним хозяйством. Вместе с супругом Нуруллой Габидулловичем воспитала четверых детей.