Жительнице Уфы Назие Ишмухаметовой исполнился 101 год

Именинницу приехал поздравить главный федеральный инспектор по Башкортостану Аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО Алексей Касьянов. Встреча прошла в теплой обстановке за чашкой чая.
Участница Великой Отечественной войны и труженица тыла поделилась с гостями рассказами о судьбоносных событиях страны, свидетелем которых она являлась. Назия Гиниятовна в годы Великой Отечественной служила в одной из военных частей НКВД. Там она охраняла склады с винтовкой в руках.
После войны вернулась в родные края. Женщина работала на различных предприятиях, занималась домашним хозяйством. Вместе с супругом Нуруллой Габидулловичем воспитала четверых детей.
У Назии Гиниятовны восемь внуков и столько же правнуков. Вместе пара прожила 47 лет в любви и согласии. Муж даже посвятил ей стихи. Сегодня именинница ведет активный образ жизни, любит много читать. У нее даже есть своя домашняя библиотека.