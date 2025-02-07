Башкирия принимает зимнюю спартакиаду «Мы вместе. Спорт»

Республика Башкортостан принимает первую зимнюю Всероссийскую спартакиаду «Мы вместе. Спорт». Уже сегодня стартовали соревнования по лыжным гонкам, шахматам и мини-футболу. Всего участие в спартакиаде принимают более 800 атлетов с нарушением слуха из 32 регионов страны. Помимо соревнований для гостей нашей Республики запланирована культурная программа. Сегодня в центре города состоялось открытие фан-зоны. Она будет работать на протяжении всех соревнований.

Наша республика вновь в центре спортивных событий. На этот раз Башкортостан стал точкой притяжения атлетов с нарушением слуха. В самом центре Уфы, на площади «Гостиного двора» развернулась фан-зона для спортсменов, болельщиков и гостей нашей Республики.

На открытии фан-зоны состоялся вечер знакомств. Спортсмены из разных регионов нашей страны сумели познакомиться, пообщаться и обсудить предстоящие старты.

Более 800 атлетов поборются за медали в семи дисциплинах. Это сноуборд, шахматы, мини-футбол, хоккей, кёрлинг, лыжные гонки и горнолыжный спорт. Соревнования будут проходить в Уфе, Ишимбае, а также на территории Абзелиловского района.

Город Уфа имеет все ресурсы, спортивные объекты, на которых можно проводить на высоком уровне мероприятия. У нас хорошие отношения с главой Республики Радием Фаритовичем Хабировым, с правительством Республики Башкортостан. Дмитрий Ребров, президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих

Честь нашей Республики защищают более 30-ти спортсменов. Они выступают в горных лыжах, в керлинге, шахматах и лыжных гонках. В Башкортостане воспитали немало талантливых атлетов с нарушением слуха.