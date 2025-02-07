В Уфе в стенах вуза появился необычный мурал

На произведении искусства можно увидеть вкусные ломтики сыров и молочную реку. Инициатор проекта — Белебеевский молочный комбинат. В компании уверены, что картина станет хорошим стимулом интереса молодежи к аграрным профессиям.
Под руководством белебеевского художника студенты и педагоги факультета пищевых технологий осваивают технику монументальной живописи — мурал. Расписать стены аудитории — инициатива белебеевского молочного комбината.
Для нас история уже вторая по опыту. В прошлом году мы расписали мурал у нас на заводе. Мы решили в этом году распространять наш опыт. Решили вовлечь и наших потенциальных работников, будущих, для того чтобы они прикоснулись к нашей компании, к нашему бренду, своими руками нарисовали произведение искусства.Сергей Столяров, специалист по развитию персонала и коммуникациям БМК
Совместный мурал первый, но взаимоотношения вуза и комбината давние.
На протяжении 20 лет существования комбината мы всегда находимся в тесной связке. Это, наверное, единственное предприятие, которое позволит нам и позволяет, и ребята это видят, и трогают, и участвуют именно в высокой технологии в молочной отрасли.Ирина Миронова, заведующий кафедрой технологии мясных, молочных продуктов и химии БГАУ
Белебеевский молочный комбинат для выпускников аграриев разработал специальную программу.
Называется программа подготовки молодых руководителей. Это трехгодичная программа, которая предполагает стажировку в различных департаментах нашей компании. И по итогу после этой программы вырастает наш будущий руководитель. И поэтому наша компания сильно заинтересована в молодых кадрах.Сергей Столяров, специалист по развитию персонала и коммуникациям БМК
А молодые кадры ответственно подходят не только к выбору профессии, но и к стенам, в которых ее получают.
Мне на самом деле очень сильно важно написание этой картины, потому что практически вся моя семья связана с аграрным университетом. То есть мне было бы очень приятно, если бы в стенах аграрного университета в рамках династии остался бы и мой след.Екатерина Малышева, студентка
Такое занятие не только увлекательное, но и полезное.
Мы рекомендуем своим студентам всегда БМК.Светлана Канарейкина, доцент кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии БГАУ
Во-первых, это объединяет и преподавателей, и студентов, работают все без регалий, все красят одинаково. Это сплачивает коллектив.Артем Слинкин, доцент кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии БГАУ
С коровы всё начинается. Именно с нее начинается наша профессия. И именно от молока зависит, какой продукт мы получим: вкусный или не вкусный. Кабинет был не особо яркий, здесь просто проводились лекционные занятия. В планах, наверное, здесь будет довольно-таки красочно.Оксана Крупина, старший преподаватель
Цветовая гамма картины сочетается с естественной средой — это природа, коровы, молочная речка и надпись «Белебеевский». Весь процесс длился не более учебного дня, но совместная работа станет не только символом дружбы, но и просто будет поднимать настроение каждому, кто будет учиться в этих стенах.