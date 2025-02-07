В Уфе в стенах вуза появился необычный мурал

Мне на самом деле очень сильно важно написание этой картины, потому что практически вся моя семья связана с аграрным университетом. То есть мне было бы очень приятно, если бы в стенах аграрного университета в рамках династии остался бы и мой след.

Екатерина Малышева, студентка