В Уфе к празднику появилось новое световое оформление

В Уфе ко Дню защитника Отечества было создано новое световое оформление. Об этом рассказали в администрации столицы.
Иллюминация «Звёздное небо», которая расположена в пешеходной части улицы Ленина, получил новую визуализацию. Теперь она включает в себя символы праздника: самолёты, вертолёты, звёзды, флаги, парашюты.
Визуальный ряд дополнен тематическим музыкальным сопровождением. 15-минутное свето-музыкальное шоу будет демонтироваться на аллее «ArtTerria» до 25 февраля.
К празднику изменилась и архитектурная подсветка стелы «Уфа — город трудовой доблести». Здесь установили новое осветительное оборудование, имитирующее зенитные прожекторы.
Фото: Уфагорсвет.