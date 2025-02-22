В Уфе к празднику появилось новое световое оформление

В Уфе ко Дню защитника Отечества было создано новое световое оформление. Об этом рассказали в администрации столицы.

Иллюминация «Звёздное небо», которая расположена в пешеходной части улицы Ленина, получил новую визуализацию. Теперь она включает в себя символы праздника: самолёты, вертолёты, звёзды, флаги, парашюты.