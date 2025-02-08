В Уфе для детей организовали экскурсию по БГМУ

«Я расту с БГМУ». Под таким девизом сегодня прошла экскурсия по лабораториям Башкирского государственного медуниверситета. В гости пришли дети сотрудников. Малышам в День Российской науки решили показать, чем же занимаются их родители. Увлекательная экскурсия прошла в одном из корпусов вуза, где базируется Институт фундаментальной медицины.

Юным гостям показали, как работает современное научное оборудование, познакомили с лабораторными животными — крысами. А также узнали много нового о пауках и полезных свойствах паутины. Ученые БГМУ сейчас проводят исследования, которые позволят использовать материал в регенеративной медицине.