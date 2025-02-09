Башкирия получила более 260 млн рублей на развитие туризма

Башкортостан получил более 260 миллионов рублей на развитие туризма, тем самым войдя в пятерку субъектов России по сумме распределенных федеральных средств. Субсидия пойдет на государственную поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры. Помощь получают и предприниматели, которые создают новые места отдыха.

Их работа заключается в том, чтобы отдыхали другие. И Белорецкий район словно создан как раз для последнего. Поток туристов растёт, нужны новые места отдыха. Комплекс «Самрау» как раз предложение, рожденное спросом. В селе Новоабзаково возвели два глэмпинга, где можно расслабиться в бане с чаном, прокатиться на снегоходах. Есть и гостиница на 20 номеров, столовая и пекарня. Детское меню для маленьких постояльцев.

Портрет туриста за последние годы изменился, говорят эксперты отрасли. Отдыхающим нужно больше комфорта и развлечений. География путешествий по стране расширяется. Да и туристы из других стран постепенно смещают акцент с Москвы и Петербурга на регионы. Так, например, горнолыжный центр «Мраткино» часто выбирают гости из Казахстана.

Перспективы развития гостиничного сектора обсудили в Уфе на первом форуме отельеров. Подсчёт туристов за прошлый год ещё идёт, но уже известно, что есть рост количества гостей, особенно в столице республики. В соответствии с национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», к 2030 году доля туристического сектора в валовом внутреннем продукте страны должна составить 5%.