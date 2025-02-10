В Башкирии аграрии Илишевского района начали подготовку к посевной кампании

Аграрии республики постепенно готовят технику к предстоящей посевной кампании. В Илишевском районе на подготовку почвы и сев выйдут 364 трактора с прицепными агрегатами. На данный момент готовность составляет порядка 80%.

В хозяйстве имени Куйбышева готовность — более 90%. Посевные комплексы к работе готовы еще с осени. В цехах сейчас готовят агрегаты — катки и бороны.