В Башкирии продолжаются соревнования Спартакиады «Мы вместе. Спорт»

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча министра спорта России Михаила Дегтярёва и Главы Башкортостана Радия Хабирова. Руководитель республики отметил, что по числу спортобъектов регион находится на третьем месте в стране. Продолжается строительство ещё 16 крупных объектов. Михаил Дегтярёв высоко оценил эффективность работы управленческой команды республики в части развития спортивной отрасли. Это способствует организации в регионе большого количества различных форумов, фестивалей и соревнований. В эти дни Башкортостан принимает первую Зимнюю Спартакиаду спорта глухих «Мы вместе. Спорт». Сегодня состоялись очередные состязания.

Уфа – как место притяжения сильнейших атлетов с нарушением слуха со всех регионов страны. Ежедневно спортсмены борются за медали в своих дисциплинах. Соревнования у лыжников близятся к завершению. Спортсмены разыграли медали в гонке классическим стилем, где женщины преодолевали 5 километров, а мужчины – 10. Впереди заключительные забеги свободным стилем на 10 и 15 километров.

Золотой дубль очередного соревновательного дня в исполнении четы Майоровых. Супруги Любовь и Владимир выступают в женском и мужском разделах. В Уфе они уже выступили в трех гонках и на двоих заработали шесть наград. Такой успех не стал для них сюрпризом, ведь к этой спартакиаде лыжники готовились на протяжении года.

В шахматах Башкортостан представляют восемь спортсменов. Игры проходят в центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Сначала сильнейших выявляли в блице. Сейчас идут командные соревнования с участием 6 мужских и 6 женских коллективов.