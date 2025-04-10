В Башкирии продолжается реализация программы газификации

Радий Хабиров провёл заседание регионального штаба по газификации. На совещании обсудили итоги реализации программы развития газоснабжения. Глава республики отметил, что уровень обеспеченности жилого фонда сетевым газом составляет 87,3%. Это хороший показатель, он выше, чем во многих других регионах. Подспорьем для населения стали предоставляемые республикой сертификаты на газификацию номиналом 100 тысяч рублей. Этой мерой поддержки могут воспользоваться льготные категории граждан.

Догазификация домов льготных категорий жителей, особенно когда речь идёт об участниках специальной военной операции, должна обеспечиваться в первоочередном порядке. Семьям бойцов выдали 663 сертификата на общую сумму 57 млн рублей. И эту работу мы будем продолжать.

В целом по программе голубое топливо доведут до 181 населённого пункта, что создаст возможность газификации 26 тыс. домовладений. Ещё один вопрос повестки штаба — социальная догазификация — более 70 тыс. домовладений попали в эту программу. Кроме того, она распространяется на дома в садовых товариществах, расположенных в границах газифицированных населённых пунктов.