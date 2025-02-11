Уроженка Уфы завоевала 40-ю корону на конкурсе красоты

Светлана Шевцова из Уфы стала обладательницей 40-ой короны на конкурсе красоты. Девушка многократная победительница различных конкурсов в России, а сейчас идёт на мировой рекорд.

Фото №1 - Уроженка Уфы завоевала 40-ю корону на конкурсе красоты

Недавно коллекцию её побед пополнила корона Восточной принцессы России. Конкурс проходил в Уфе. Жительницы Башкирии соревновались за звание гран-при в разных возрастных категориях.

Сама Светлана говорит, что её часто приглашают на разные конкурсы красоты, однако она тщательно выбирает мероприятия и участвует не во всех бьюти-шоу.

На конкурс «Восточная принцесса России» я решила пойти участвовать, потому что я – коренная башкирка из Кандры-Куля и мне близка тема восточной красоты.

Светлана Шевцова
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