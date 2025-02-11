Уроженка Уфы завоевала 40-ю корону на конкурсе красоты

Светлана Шевцова из Уфы стала обладательницей 40-ой короны на конкурсе красоты. Девушка многократная победительница различных конкурсов в России, а сейчас идёт на мировой рекорд.
Недавно коллекцию её побед пополнила корона Восточной принцессы России. Конкурс проходил в Уфе. Жительницы Башкирии соревновались за звание гран-при в разных возрастных категориях.
Сама Светлана говорит, что её часто приглашают на разные конкурсы красоты, однако она тщательно выбирает мероприятия и участвует не во всех бьюти-шоу.