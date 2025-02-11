Представители студотрядов привлекли в бюджет Башкирии более 1 млрд

Более миллиарда рублей за три года привлекли в экономику Башкортостана представители студенческих отрядов региона. Об этом говорили на первом заседании оперативного штаба. Там же обсудили вопросы трудоустройства активных учащихся вузов и ссузов, взаимодействие с предприятиями и организациями республики.
В состав студенческих отрядов региона входят почти шесть тысяч человек. По численности республика занимает третье место среди субъектов России. Организация дает возможность молодым людям не только заработать, но и научиться навыкам, например, в рабочих профессиях.