Представители студотрядов привлекли в бюджет Башкирии более 1 млрд

Более миллиарда рублей за три года привлекли в экономику Башкортостана представители студенческих отрядов региона. Об этом говорили на первом заседании оперативного штаба. Там же обсудили вопросы трудоустройства активных учащихся вузов и ссузов, взаимодействие с предприятиями и организациями республики.