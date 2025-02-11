Жителям Уфы пришли большие платежи за отопление

Большие суммы в квитанциях при холодных батареях. Уфимцы бьют тревогу: тепло в радиаторах понижено, но оплачивать его приходится как в разгар зимы. В офисах «БашРТС» выстроились большие очереди из возмущенных жителей столицы.

Газовые конфорки работают в полную мощность. Семья Фёдоровых спасается только газовой плитой и теплыми вещами. За свежий воздух в двухкомнатной квартире супругам пришла квитанция на 4 тыс. рублей.

Не устраивает такая сумма, потому что в былые года там температура батарей намного выше была, мы такую же сумму почти платили, босиком дома ходили, а сейчас, в основном, в шерстяных носках ходим. Юрий Фёдоров, житель дома №69/7 по ул. Грозненской

И такая ситуация во всем доме, жалуются жильцы.

Где-то около 5 тыс. было в прошлом году, когда холодрыга была. А в этом году в январе теплее была погода, но все равно, там так же, больше 5 тысяч оплачиваем мы ежемесячно. Сколько можно терпеть, в конце концов, в 21 веке такое издевательство над людьми. Рафаэль Мусагитов, житель дома №69/7 по ул. Грозненской

За отопление в Демском районе столицы отвечают «Уфимские инженерные сети». Однако там уверяют: в этом году счета вообще снизились. Жильцы обращались и в управляющую компанию, где говорят: в доме установлены терморегуляторы, тепло сбрасывается и прибавляется автоматически.

В доме по улице Грозненской, 69/7, установлен узел автоматического регулирования тепла, который учитывает температуру воздуха и обеспечивает комфортный уровень проживания, с начала 2025 года зарегистрировано три обращения от жильцов дома о недостаточном отоплении. После каждого прочтения специалисты управляющей компании совместно с представителями МУП УИС проводили замеры температуры воздуха в квартирах заявителей, что соответствовало установленным нормам не ниже 22 градусов. Ильшат Хафизов, представитель управляющей компании «Наша Дема»

Жители Демского района не единственные жалуются на баснословные счета за отопление в январе. В некоторых офисах «БашРТС» выстроились очереди. В социальных сетях идут активные обсуждения. В «БашРТС» утверждают, объём потребления зависит и от погоды, и от энергоэффективности дома в целом.

Средняя температура в расчётном периоде «январь» была на 7 градусов холоднее предыдущего периода. Соответственно, для поддержания комфортных условий в домах потребовалось больше тепловой энергии, чем в декабре. При возникновении вопросов жители всегда могут обратиться в ООО «БашРТС» любым удобным способом. Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»