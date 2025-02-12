В Башкирии проходят состязания среди сноубордистов на спартакиаде «Мы вместе. Спорт»

В республике продолжают выявлять сильнейших на первой всероссийской спартакиаде спорта глухих «Мы вместе. Спорт». Сразу в пяти дисциплинах проходят состязания в сноуборде.

Алексей Игнатенко не сдерживает эмоций после объявления результатов. Вот уже несколько лет в стране ему нет равных в дисциплине «сноуборд-кросс». Заслуженный мастер спорта, чемпион России, уфимские склоны спортсмен из Москвы покорил впервые. По результатам двух финальных попыток он опередил трех принципиальных соперников.

Я всегда спокоен на соревнованиях и сегодня тоже был уверен в своих силах. Знаю основных конкурентов. Да, я занял первое место и очень этому рад.

Алексей Игнатенко, победитель спартакиады «Мы вместе. Спорт» в сноуборде в дисциплине сноуборд-кросс

В сноуборде участники Спартакиады разыгрывают медали в пяти дисциплинах. Ранее прошли соревнования в параллельном слалом-гиганте и в параллельном слаломе. Для сноуборд-кросса на базе уфимской спортшколы специально подготовили трассу с препятствиями.

Фото №1 - В Башкирии проходят состязания среди сноубордистов на спартакиаде «Мы вместе. Спорт»

Я вместе с коллегами-операторами приехал в Башкортостан из Москвы как представитель Федерации, чтобы освещать проведение спартакиады. Мы работаем на разных объектах. Они в Ишимбае и в Абзелиловском районе, я в Уфе. Так вот, здесь мне комфортно находится. Везде есть волонтеры и переводчики, которые помогают и готовы прийти на помощь. Я не ожидал, что в Уфе есть такие шикарные склоны, и погода тоже радует.

Сергей Селиванов

Чемпионка Сурдлимпийских игр Элла Шевлякова только набирает спортивную форму после рождения второго ребенка. Однако в Уфе ей удалось добраться до финала соревнований, показав в квалификации четвёртое время.

Всего в решающих заездах выступили шесть сильнейших сноубордисток страны. Лучшее время в этой дисциплине показала Александра Тарасова из Санкт-Петербурга. В сноуборде участникам спартакиады предстоит выступить еще в двух дисциплинах: биг-эйр и слоуп-стайл.

Волна
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