В Башкирии проходят состязания среди сноубордистов на спартакиаде «Мы вместе. Спорт»

Я вместе с коллегами-операторами приехал в Башкортостан из Москвы как представитель Федерации, чтобы освещать проведение спартакиады. Мы работаем на разных объектах. Они в Ишимбае и в Абзелиловском районе, я в Уфе. Так вот, здесь мне комфортно находится. Везде есть волонтеры и переводчики, которые помогают и готовы прийти на помощь. Я не ожидал, что в Уфе есть такие шикарные склоны, и погода тоже радует.

Сергей Селиванов