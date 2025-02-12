В селе Башкирии обустроили систему водоотведения

Каждую весну их дома оказываются в воде. С такой проблемой жители села Новое Барятино Стерлитамакского района обратились в конце прошлого года на Прямую линию главы Башкортостана. К решению наболевшего вопроса приступили на днях.

Глава Казадаевского сельсовета объясняет о проделанной работе. К обустройству системы водоотведения в селе Новое Барятино приступили в прошлую пятницу. Основная часть работ уже выполнена. Дренажный канал должен решить главную проблему жителей микрорайона Набережный — отвести талые воды подальше от населенного пункта.

Ильдар Рахимов живет здесь с 2021 года, и каждую весну одно и то же: во время половодья приусадебные участки оказываются в воде. Со своей проблемой местные жители в декабре 2024 обратились на Прямую линию главы Башкортостана. Реакцию не пришлось долго ждать. Местные власти организовали сход граждан, где и приняли решение о строительстве дренажного канала.

Примерно метр в глубину и столько же в ширину. Уже прорыто чуть больше километра дренажного канала по периметру. Талая вода с полей, которая устремлялась в сторону населенного пункта, теперь будет отведена в сторону реки Куганак.

Местность здесь болотистая, поэтому такая дренажная система нужна была не только на период активного таяния снега. Канаву ещё до конца не доделали, а она уже начала выполнять свою функцию. Несмотря на минусовую температуру на улице, по ней пошла вода.